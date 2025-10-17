Die Teddyklinik kommt ins Leopoldina-Krankenhaus: In Kooperation mit Medizinstudierenden der Uni Würzburg können die kuscheligen Spielgefährten untersucht werden
SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus organisiert gemeinsam mit Medizinstudierenden der Universität Würzburg am Samstag, den 8. November 2026, von 10:00 bis 16:00 Uhr die Teddyklinik. Ziel dieses ehrenamtlichen Projekts ist es, Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren spielerisch die Angst vor Arztbesuchen, Krankenhausaufenthalten und medizinischen Untersuchungen zu nehmen.
Dafür wird im 8. Stock des Hauptgebäudes eine komplette Teddyklinik aufgebaut, in der die Kuscheltiere der Kinder von den Studierenden behandelt werden. Der Ablauf ist wie in einem richtigen Krankenhaus: Von der Anmeldung über den Warte- und Untersuchungsraum bis zur Behandlung. Am Ende erhalten die „Teddy-Eltern“ in der Apotheke die passende Medizin für ihre Kuscheltiere.
Die Kapazitäten sind auf etwa 200 Kinder begrenzt. Um eine gute Organisation zu gewährleisten, wird um Anmeldung gebeten. Interessierte können ihren Wunschtermin (Untersuchungsbeginn alle 15 Minuten) und einen Alternativtermin angeben. Aktuell sind vor allem am Nachmittag ab 12:00 Uhr noch freie Kapazitäten vorhanden.
Anmeldungen sind möglich unter:
- E-Mail: teddyklinik@leopoldina.de
- Telefon: 09721 720-6901 (Montag – Freitag von 9:00 – 14:30 Uhr)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!