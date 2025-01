Die TG Schweinfurt war wieder Gastgeber für Bayerns Karate-Spitze

SCHWEINFURT – Bereits zum zweiten Mal nach 2024 traf sich Bayerns Karate-Elite in Schweinfurt, um neue Impulse zu erhalten.

Diesmal war das Event sogar noch größer: Rund 100 Athleten aus den Leistungskadern Kata und Kumite reisten an, ergänzt durch knapp 50 Bewerber, die sich in einem Test für den Auswahlkader qualifizieren wollten.

Gastgeber war erneut das Karate-Team der TG Schweinfurt, das die Veranstaltung in der Wilhelm-Sattler-Sporthalle organisierte. Die bayerischen Landestrainer leiteten die Trainingseinheiten, unterstützt von Assistenz- und Stützpunkttrainern.

Der Tag begann pünktlich um 10 Uhr mit einer Begrüßung, gefolgt von den Trainingseinheiten für die U14-Karatekas und einem Vortrag zur Struktur und den Zielen des Auswahlkaders. Am Nachmittag waren die U16-Athleten und die Aktiven an der Reihe. Die Anwärter durchliefen eine umfassende Testbatterie mit Koordinations-, Stabilitäts- und Beweglichkeitstests sowie Testkämpfen. Von der TG Schweinfurt nahmen Lukas Streit (U12) und Abedalmuhaimen Al Awair (U14) an den Tests teil. Ob sie es in den Auswahlkader schaffen, wird später entschieden. Gelingt es, hätte die TG Schweinfurt insgesamt sieben Kadermitglieder.

„Leistungstraining macht genauso viel Spaß wie Breitensport, fordert aber viel mehr, das war deutlich spürbar!“, erklärte Trainer Thomas Zatloukal. Aktuell gehören drei TG-Sportler zum A-Kader: Daniel Eckerdt, Kevin Streit und Helena Rostiahai. Besonders hervorzuheben ist Daniel Eckerdt, der seit zwei Jahren auch im Bundestalentkader vertreten ist.

Für eine optimale Versorgung der Teilnehmer sorgten zwei Teams, die Snacks und Getränke bereitstellten. Am Sonntag gab es zusätzlich ein gesundes Frühstück. Nach einem intensiven Wochenende mit Übernachtung im TG-Dojo wurden die Wettkampfflächen abgebaut und die Halle gereinigt.

„Es war ein anstrengendes, aber schönes Wochenende, das die Gemeinschaft stärkt“, resümierte Zatloukal. Für sein Engagement erhielt er von Timo Lowinger eine Urkunde und einen Präsentkorb als Dankeschön.