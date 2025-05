Die TVO-Damen kämpften in vier Partien

OBERNDORF BEI SCHWEINFURT – Für die Frauenmannschaft des TV Schweinfurt-Oberndorf stand am Wochenende ein Doppelheimspieltag in der 1. Bundesliga Süd auf dem Programm. Die Bilanz der vier Partien auf heimischem Gelände fiel mit einem Sieg und drei Niederlagen durchwachsen aus.

Am Samstag traf das Team von Trainer Uwe Sagstetter zunächst auf den TV Segnitz. In zwei hart umkämpften ersten Sätzen mit langen Ballwechseln mussten sich die TVO-Damen knapp mit 9:11 und 8:11 geschlagen geben. Der dritte Satz ging dann deutlich mit 6:11 verloren, was eine 0:3 Niederlage bedeutete. Die zweite Begegnung des Tages gegen Stammheim gestaltete sich mit 3:1 Sätzen knapper. Nach einem gewonnenen ersten Satz (11:9) unter wechselnden Windbedingungen, mussten die Gastgeberinnen die folgenden zwei Sätze mit 9:11 und 8:11 abgeben. Im letzten Satz kämpfte das Team nochmals, verlor aber unglücklich in der Verlängerung mit 14:15.

Am Sonntag ging es zunächst gegen den starken TSV Dennach. Trotz guter Gegenwehr konnten die Oberndorferinnen keine Überraschung erzielen und verloren alle drei Sätze (5:11, 9:11, 4:11). Im abschließenden Spiel des Wochenendes gelang dann aber die ersehnte Belohnung. Gegen den ASV Veitsbronn, der ohne seine Hauptangreiferin antrat, zeigte das Team eine starke Leistung und gewann alle Sätze. Der erste Satz konnte trotz eines anfänglichen Rückstands von 2:6 noch deutlich mit 11:8 gewonnen werden. Die folgenden zwei Sätze waren stabiler und führten zu klareren Ergebnissen (11:3, 11:7).

Mit einer Ausbeute von 2:6 Punkten aus dem Doppelheimspieltag steht das Team des TV Schweinfurt-Oberndorf aktuell auf dem 7. Tabellenplatz und kämpft weiterhin gegen den Abstieg.