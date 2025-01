Die TVO-Frauen spielen am Sonntag in Stammheim

SCHWEINFURT/STAMMHEIM – Am Sonntag, den 2. Februar, treten die Frauen des TV Oberndorf zu einem wichtigen Spieltag in Stammheim an.

Zunächst treffen sie auf den ungeschlagenen Tabellenführer TV Stammheim, bevor es im zweiten Spiel gegen den TV Unterhaugstett 2 geht, der derzeit auf dem 9. Tabellenplatz steht.

Die Oberndorferinnen müssen weiterhin auf Angreiferin Annalena Schmid verzichten. Dennoch will das Team an die bisherigen Leistungen anknüpfen und insbesondere gegen den starken Gastgeber ein spannendes Spiel liefern.