Die U17 Mädels des FC Schweinfurt 05 sind auch 2026 in der Meisterrunde dabei

16. November 2025Letztes Update 16. November 2025
Foto: FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Fußballerinnen, die sogenannten „Schnüdelinnen“, gewannen ihr letztes Spiel der Vorrunde gegen die Gäste aus Regensburg mit 3:0 (3:0). Trotz des Sieges und der großen Erwartungen lieferte das Team eine zerfahrene Leistung ab, vor allem in der zweiten Halbzeit.

Spieldetails:

Obwohl die Schnüdelinnen die Vorrunde mit einem Sieg abschlossen, besteht laut Bericht in Bezug auf die gezeigte Leistung in der zweiten Hälfte noch deutlicher Verbesserungsbedarf für die kommende Meisterrunde. Das Team geht nun in die Winterpause und blickt mit Erwartungen auf die Hallenturniere.

