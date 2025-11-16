Die U17 Mädels des FC Schweinfurt 05 sind auch 2026 in der Meisterrunde dabei
SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Fußballerinnen, die sogenannten „Schnüdelinnen“, gewannen ihr letztes Spiel der Vorrunde gegen die Gäste aus Regensburg mit 3:0 (3:0). Trotz des Sieges und der großen Erwartungen lieferte das Team eine zerfahrene Leistung ab, vor allem in der zweiten Halbzeit.
Spieldetails:
Endergebnis: 3:0 (3:0)
Start: Die Partie begann vielversprechend mit der schnellen 1:0-Führung durch Emely Haggen in der 2. Minute, erzielt durch einen abgefälschten Schuss.
1. Halbzeit: Trotz der Führung entwickelte sich kein gutes Spiel der Schweinfurterinnen, geprägt von Fehlpässen und Zufall. Zwei weitere Tore fielen jedoch:
29. Minute: Fabienne Göthel bugsierte den Ball nach einer Ecke von Mona Salzmann zum 2:0 über die Linie.
35. Minute: Erneut Fabienne Göthel stellte nach gutem Zuspiel den 3:0-Halbzeitstand her.
2. Halbzeit: In der zweiten Hälfte ließ die Leistung der Gastgeberinnen nach. Das Spieltempo wurde langsamer, was zu wenigen klaren Torchancen führte. Die wenigen vorhandenen Abschlüsse waren zu ungenau oder wurden von der Regensburger Torhüterin Mia Schöntag entschärft.
Obwohl die Schnüdelinnen die Vorrunde mit einem Sieg abschlossen, besteht laut Bericht in Bezug auf die gezeigte Leistung in der zweiten Hälfte noch deutlicher Verbesserungsbedarf für die kommende Meisterrunde. Das Team geht nun in die Winterpause und blickt mit Erwartungen auf die Hallenturniere.
