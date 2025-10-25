Die vergessene Realität – Vernachlässigte Tropenkrankheiten auf dem Stundenplan
WÜRZBURG – An der Pflegeschule am Krankenhaus St. Josef stand diese Woche die Internationalität im Fokus: Auf Einladung von Schulleiter Elmar Pfister berichtete Saanika Amembal, Bildungsreferentin der DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V., über den weltweiten Kampf gegen armutsbedingte und vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs).
Die in Würzburg ansässige Nichtregierungsorganisation (NGO) DAHW wurde 1957 von Würzburgern gegründet und ist in 20 Ländern des Globalen Südens aktiv, um Lepra, Tuberkulose und andere Krankheiten zu bekämpfen. Weltweit sind etwa eine Milliarde Menschen von vernachlässigten Tropenkrankheiten betroffen.
Lepra im Fokus und weltweiter Einsatz
Die bakterielle Infektionskrankheit Lepra bildet einen Schwerpunkt der DAHW-Arbeit. Obwohl in den Ländern des Globalen Nordens ausgestorben, werden jährlich noch 200.000 neue Fälle gemeldet, wovon über 58 Prozent auf Indien entfallen.
Die Schülerinnen und Schüler konnten in einer Videokonferenz mit Shibu George, Geschäftsführer der DAHW-Partnerorganisation GLRA India, sprechen. Er berichtete über die Organisation sogenannter Gesundheitscamps zur medizinischen Untersuchung und Behandlung von Menschen in weit abgelegenen Dörfern.
Für Saanika Amembal ist die entwicklungspolitische Aufklärungs- und Bildungsarbeit eine Herzensangelegenheit, die zum Aufbau eines One-Health-Bewusstseins beitragen soll – einer globalen Sichtweise, bei der die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt miteinander im Zusammenhang betrachtet wird. Zu den zukünftigen Projekten gehört die Entwicklung des weltweit ersten Lepra-Impfstoffs, der diesen Herbst in die nächste Testphase geht.
