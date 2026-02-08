Auto IU

Die Vesperkirche zeigt: Vor Gott sind alle Menschen gleich

Foto: Heiko Kuschel
SCHWEINFURT – Mit einem festlichen Eröffnungsgottesdienst in der St. Johanniskirche ist die zwölfte Schweinfurter Vesperkirche gestartet, die bis zum 8. Februar unter dem Motto „Miteinander für Leib und Seele“ zum gemeinsamen Mittagessen einlädt. Landesbischof Dr. Christian Kopp betonte in seiner Predigt die verbindende Kraft der Veranstaltung, bei der Menschen unterschiedlichster Herkunft ohne Vorurteile an einem Tisch zusammenkommen. Täglich von 11:30 bis 14:00 Uhr wird die Kirche so zu einem Ort der Begegnung, an dem neben warmen Mahlzeiten auch Raum für Austausch und Beratung geboten wird.

Unterstützt von mehr als 40 ehrenamtlichen Helfern, zu denen neben dem Landesbischof auch lokale Mandatsträger wie MdL Paul Knoblach gehörten, wurden bereits zum Auftakt Hirschbraten und vegetarische Blumenkohlmedaillons serviert. Das Mittagessen ist für 2 Euro (Kinder 1 Euro) inklusive Nachtisch und Getränken bewusst preiswert gestaltet, um jedem die Teilnahme zu ermöglichen. Neben der Verpflegung bereichern wechselnde Aktions- und Infostände das Angebot, deren Details auf der Webseite der Vesperkirche einsehbar sind.

Das kulturelle Begleitprogramm bietet zudem am Donnerstag, den 29. Januar, einen Kabarettabend mit Friedemann Jung sowie am 5. Februar den Konzertabend „Ohrenschmaus“, jeweils um 19:00 Uhr. Die Ortspfarrinnen Gisela Bruckmann und Barbara Renger stellten das Gotteshaus für die kommenden zwei Wochen offiziell in den Dienst dieser sozialen Initiative. Mit dem besonderen Fokus auf das „hörende Herz“ möchte die Vesperkirche ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Schweinfurt setzen.

Naturfreundehaus
