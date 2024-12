Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Triefenstein, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Ein 71-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten Pkw und verursachte einen Unfall.

Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Mainbrücke in Fahrtrichtung Kloster und wollte in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 67-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrzeug die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 71-Jährigen auf einen an der Kreuzung wartenden Seat geschleudert.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Seat war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird insgesamt auf etwa 13.000 Euro geschätzt.