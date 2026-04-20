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Die Wässernach – ein kleiner Bach mit großen Wundern

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Die Wässernach – ein kleiner Bach mit großen Wundern
Bild von Hermann Traub auf Pixabay
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HASSFURT / WÜLFLINGEN – Im Rahmen des dritten bayernweiten Heimat.Erlebnistages laden das Bayerische Heimatministerium, der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und die Bezirke am Sonntag, den 3. Mai 2026, dazu ein, die Vielfalt der bayerischen Heimat neu zu entdecken. Auch im Landkreis Haßberge gibt es ein besonderes Angebot: Eine naturkundliche Wanderung entlang der Wässernach.

Unter der Leitung von Bernd und Andrea Reinhard aus Haßfurt können interessierte Teilnehmer die Geologie, Geschichte sowie die heimische Flora und Fauna im Landschaftsschutzgebiet mit allen Sinnen erleben. Die Tour führt fernab der üblichen Hektik durch eine abwechslungsreiche Landschaft und bietet spannende Einblicke in die Besonderheiten dieses Gewässers.

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Wanderung durch das Landschaftsschutzgebiet

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Die Exkursion startet um 09:30 Uhr an der Wässernachhalle in Wülflingen. Entlang des Bachlaufs führen schmale Pfade mit nur geringen Steigungen. Die reine Wanderzeit ist auf zirka 2,5 Stunden angesetzt, nach denen die Gruppe wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt.

Hinweise für Teilnehmer:

  • Anforderungen: Erforderlich sind festes Schuhwerk, Trittsicherheit sowie eine mittlere Kondition.

  • Eignung: Aufgrund der schmalen Pfade ist der Weg nicht für Kinderwagen geeignet.

  • Wetter: Die Wanderung findet bei fast jeder Witterung statt.

Eine vorherige Anmeldung ist für diese kostenfreie Veranstaltung nicht erforderlich. Nähere Auskünfte können unter der Telefonnummer 09521 1299 (Anrufbeantworter) eingeholt werden.

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