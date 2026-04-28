Die Wässernach – ein kleiner Bach mit großen Wundern
HAẞFURT, LKR. HAẞBERGE – Zum dritten bayernweiten Heimat.Erlebnistag am Sonntag, 3. Mai 2026, laden Bernd und Andrea Reinhard zu einer besonderen naturkundlichen Wanderung entlang der Wässernach ein.
Ziel des Aktionstages, der vom Bayerischen Heimatministerium, dem Landesverein für Heimatpflege und den Bezirken ins Leben gerufen wurde, ist es, die vielfältigen Facetten der bayerischen Heimat erlebbar zu machen. Im Landkreis Haßberge steht dabei das Landschaftsschutzgebiet rund um die Wässernach im Mittelpunkt.
Die Details zur Wanderung:
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Start: Sonntag, 3. Mai, um 9:30 Uhr
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Treffpunkt: Wässernachhalle in Wülflingen
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Dauer: ca. 2,5 Stunden
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Inhalt: Informationen zu Geologie, Geschichte sowie zur Flora und Fauna am und im Wasser.
Die Route führt über schmale Pfade mit geringen Steigungen durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Da die Wege nicht für Kinderwagen geeignet sind, werden festes Schuhwerk, Trittsicherheit und eine mittlere Kondition vorausgesetzt. Die Wanderung findet bei fast jedem Wetter statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Auskünfte erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 09521/1299 (Anrufbeantworter).
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