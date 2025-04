Die „Wilden Buchenwälder“ in Ebrach laden ein

EBRACH – Die Ausstellung „Wilde Buchenwälder“ in der Tourist-Info Ebrach öffnet ab dem 9. April wieder ihre Türen und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, die faszinierende Welt der naturnahen Buchenwälder zu entdecken. Auch am Ostermarkt in Ebrach, der am Sonntag, 13. April stattfindet, ist die Ausstellung ab 12 Uhr geöffnet. Besonders für Kinder gibt es viel zu erleben.

Gezeigt werden unter anderem ein detailreiches Walddiorama mit Wildkatze, Dachs und weiteren Waldbewohnern sowie realistische Amphibienmodelle in nachgestellten Lebensräumen. Interaktive Elemente wie ein Waldbodentunnel, eine aufklappbare Spechthöhle, Zunderschwämme zum Anfassen und ein digitaler Infotisch machen den Besuch besonders abwechslungsreich.

Wer es etwas ruhiger mag, kann in der kleinen Bibliothek der Ausstellung in entspannter Atmosphäre schmökern. Zusätzlich gibt es zahlreiche Informationen rund um den Naturpark Steigerwald – von Ausflugstipps über Einkehrmöglichkeiten bis hin zu attraktiven Wanderrouten.

Ein Besuch lässt sich ideal mit einem Frühlingsspaziergang im Wald verbinden: Leberblümchen, Buschwindröschen und Schlüsselblumen tauchen den Waldboden derzeit in ein farbenfrohes Blütenmeer.

Die Ausstellung am Marktplatz 5 in 96157 Ebrach ist bis Oktober jeweils von Mittwoch bis Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei.