Die wollen doch nur spielen? Ladendiebe entwenden Nintendo Switch Spiele im vierstelligen Bereich

WÜRZBURG – Am Freitagnachmittag versuchten zwei Männer, in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt Konsolenspiele im Wert von rund 1.000 Euro zu stehlen.

Allerdings wurden die 28- und 38-Jährigen von zwei Detektiven beobachtet, die umgehend die Polizei alarmierten. Die Tatverdächtigen konnten noch vor Ort gestellt werden. Gegen sie wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Ihr geplanter Spieleabend dürfte sich damit wohl auf unbestimmte Zeit verschieben.