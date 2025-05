Die Würzburger Kickers und ihre Stellungnahme zu den Ausschreitungen vom 02. Mai 2025

WÜRZBURG – Nach den Vorfällen beim gestrigen Regionalliga-Derby gegen den 1. FC Schweinfurt 05 verurteilen die Würzburger Kickers das Verhalten einzelner Personen im Gästefanblock aufs Schärfste. Während des Spiels wurden wiederholt Pyrotechnik, darunter auch Raketen, gezündet und teilweise in andere Fanblöcke geschossen, was die Sicherheit anderer Zuschauer, Spieler und Beteiligter gefährdete. Zuschauer berichten von verängstigten Kindern, die das Stadion verlassen wollten.

Vorstandsvorsitzender André Herber und Vereinspräsident Michael Grieger betonten in einer gemeinsamen Erklärung die Inakzeptabilität dieser Handlungen und distanzierten sich ausdrücklich von den verantwortlichen „sogenannten Fans“. Der Verein kündigte an, alle Mittel zur Identifizierung und Rechenschaftspflicht der Täter auszuschöpfen und die Vorfälle in enger Zusammenarbeit mit den Behörden und dem Bayerischen Fußball-Verband umfassend aufzuarbeiten und konsequente Maßnahmen zu ergreifen, um solche Ausschreitungen zukünftig zu verhindern.

Der betroffene Ultra-Block steht bis auf Weiteres unter strenger Beobachtung, und der Verein behält sich die vollständige Schließung des Blocks für kommende Heimspiele vor. Die Würzburger Kickers dankten allen friedlichen Fans, den Sicherheits- und Rettungskräften sowie dem Schiedsrichterteam für ihr umsichtiges Handeln und riefen alle Anhänger zur aktiven Mithilfe bei der Aufklärung der Vorkommnisse auf.

Abschließend gratulierten die Würzburger Kickers dem 1. FC Schweinfurt 05 zur verdienten Regionalliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die 3. Liga und bedauerten die Umstände.