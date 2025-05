Die Würzburger Kickers verpflichten Liam Omore

WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers haben mit Liam Omore den nächsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 22-jährige Rechtsverteidiger wechselt vom FV Illertissen an den Dallenberg.

In den vergangenen zwei Spielzeiten absolvierte Omore 47 Partien in der Regionalliga Bayern, in denen er mit Tempo, Einsatzfreude und Spielintelligenz überzeugte. Seine dynamische Spielweise zeichnet sich sowohl durch defensive Stabilität als auch durch regelmäßige Offensivaktionen aus, was ihn ideal für das Anforderungsprofil der Kickers macht.

Liam Omore zeigt sich voller Vorfreude auf seine neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr, künftig das Trikot der Kickers tragen zu dürfen. Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt.“

Sportdirektor Sebastian Neumann ist begeistert von der Verpflichtung des jungen Talents: „Liam ist ein enorm talentierter Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Er bringt alles mit, was wir uns auf der rechten Abwehrseite wünschen: Dynamik, Zweikampfstärke und ein gutes Gefühl für das Spiel nach vorne.“

Mit der Verpflichtung von Liam Omore setzen die Würzburger Kickers ein weiteres Signal für den Aufbau einer jungen, ambitionierten und spielstarken Mannschaft in der kommenden Saison.