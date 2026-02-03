Die wundersame Geldvermehrung? – Wer fällt denn auf sowas rein? – Tatverdächtiger in U-Haft – Kripo ermittelt
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein 45-jähriger Mann wurde festgenommen, nachdem er zwei Männern versprochen hatte, deren Bargeld in fünfstelliger Höhe mittels einer speziellen Technik zu duplizieren und stattdessen mit der Summe flüchtete. Einer der Geschädigten täuschte daraufhin zunächst einen Raub mit einer Schusswaffe vor, räumte jedoch später ein, diese Tat erfunden zu haben.
Die Kriminalpolizei Würzburg konnte den Tatverdächtigen in Frankfurt am Main festnehmen und Beweismittel sowie Bargeld sicherstellen, woraufhin ein Ermittlungsrichter Haftbefehl erließ. Während gegen den 45-Jährigen wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt wird, muss sich der 43-jährige Geschädigte wegen des Vortäuschens einer Straftat verantworten.
Da der Betrüger sich bereits länger im Raum Würzburg aufgehalten haben könnte, bittet die Polizei weitere mögliche Opfer, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
