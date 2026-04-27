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Die Zeit im Blick – Sanierung der Kirchturmuhr in Grafenrheinfeld

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Die Zeit im Blick – Sanierung der Kirchturmuhr in Grafenrheinfeld
Foto: Michael Lommel
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GRAFENRHEINFELD, Landkreis Schweinfurt – Die Zifferblätter der Kirchturmuhr der Pfarrkirche Kreuzauffindung werden derzeit umfassend restauriert, wofür sie vor Kurzem mithilfe einer Spezialarbeitsbühne aus rund 40 Metern Höhe abgebaut wurden.

Die Maßnahme an den drei Zifferblättern mit einem Durchmesser von jeweils 2,50 Metern stellte aufgrund der engen Zufahrt am Friedhof eine logistische Herausforderung dar. „Im Laufe der Jahrzehnte haben insbesondere Witterungseinflüsse und intensive Sonneneinstrahlung deutliche Spuren hinterlassen“, erläutert Bürgermeister Christian Keller. Während das nördliche Zifferblatt noch gut erhalten ist, weisen die Seiten im Süden und Westen starke Abnutzungen auf. Dennoch werden im Zuge der Maßnahme alle drei Einheiten gleichzeitig saniert.

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Die Restaurierung übernimmt die Turmuhrenfabrik Rauscher GmbH aus Regensburg. In aufwendiger Handarbeit werden alte Farbschichten entfernt, die Beschichtungen originalgetreu erneuert und die Zeiger neu vergoldet. Ein historisches Detail bleibt dabei erhalten: Die Zahl Vier wird traditionell als „IIII“ statt „IV“ dargestellt, was auf römische Traditionen zurückzuführen ist und die Lesbarkeit aus der Ferne verbessert.

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Da Kirchturmuhren historisch oft die einzigen öffentlichen Zeitmesser waren, liegt die Zuständigkeit für den Erhalt bei der Kommune. Die Koordination der Maßnahme übernahm Bauamtsleiter Michael Lommel in Abstimmung mit Bauhofleiter Matthias Pfister und Kurt Ebner von der Kirchenverwaltung. Nach Abschluss der Arbeiten sollen die Zifferblätter wieder montiert werden und als weithin sichtbares Wahrzeichen der Gemeinde dienen.

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