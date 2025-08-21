Auto IU

Dieb greift Polizei in Würzburg tätlich an – Täterverdächtiger vor Ort vorläufig festgenommen

21. August 2025Letztes Update 21. August 2025
Foto Bundespolizei
WÜRZBURG/INNENSTADT – Am 20.08.2025, gegen 17:45 Uhr nahm ein 56-Jähriger einem Straßenmusiker das Geld aus seinem Hut. Die Polizei wurde gerufen und wollte den Verdächtigen vorläufig festnehmen.

Dabei leitete der Mann erheblichen Widerstand. Es gelang den Beamten schließlich, den Mann zur Dienststelle zu verbringen. Dort wurde er nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen. Der Dieb hatte ganze sechs Euro erbeutet.

