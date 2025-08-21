Dieb greift Polizei in Würzburg tätlich an – Täterverdächtiger vor Ort vorläufig festgenommen

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am 20.08.2025, gegen 17:45 Uhr nahm ein 56-Jähriger einem Straßenmusiker das Geld aus seinem Hut. Die Polizei wurde gerufen und wollte den Verdächtigen vorläufig festnehmen.

Dabei leitete der Mann erheblichen Widerstand. Es gelang den Beamten schließlich, den Mann zur Dienststelle zu verbringen. Dort wurde er nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen. Der Dieb hatte ganze sechs Euro erbeutet.