Diebe plündern Baustellen in Schweinfurt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Am Wochenende waren zwei Unbekannte mit einem weißen Lkw unterwegs. Sie steuerten mehrere Baustellen an und entwendeten Dutzende Paletten mit Baumaterialien im Wert von mehreren tausend Euro. Die Beamten der Schweinfurter Polizei haben Ermittlungen eingeleitet und wenden sich hierbei auch mit der Beschreibung der Täter und des Fahrzeugs an die Bevölkerung.

Diebstahl von Baumaterial

In der Zeit von Freitag bis Montag waren zwei Männer mit einem weißen Lkw mit Kranaufbau in Schweinfurt unterwegs. Sie steuerten mehrere Baustellen an und entwendeten knapp 30 Paletten. Gestohlen wurden zum einen Leerpalletten, aber auch voll beladene und zum Teil originalverpackte Paletten mit Pflastersteinen. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Die Tatorte

Die beiden Unbekannten steuerten mit ihrem weißen Fahrzeug Baustellen im Bereich Schelmsrasen und Mozartstraße an. Bei den Tatorten handelt es sich um folgende Baustellen:

Schelmrasen

Mozartstraße

Bodelschwingstraße

Zeugenaufruf

Die Schweinfurter Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach wurden die möglichen Täter am Samstag, zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr bei ihrer Tat beobachtet. Die Beamten wenden sich mit folgender Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit:

Täter

Circa 50 Jahre alt

180 cm groß

85 kg schwer

Täter 2

Circa 35 Jahre alt

180 cm groß

70 kg schwer

Tatfahrzeug

Weißer Lastwagen

Offene Ladefläche

Kranaufbau

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.