Diebe stehlen Grabschmuck von Friedhöfen – Polizei vermutet Zusammenhang

AURA I. SINNGRUND UND RIENECK, LKR. MAIN-SPESSART – Unbekannte haben im Laufe der vergangenen Woche mehrfach Grabschmuck von Friedhöfen in Aura im Sinngrund und Rieneck gestohlen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich alle Diebstähle im Verlauf der vergangenen Woche. Die Polizeistation Gemünden hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Auf dem Friedhof in der Alten Gasse in Aura im Sinngrund wurde zwischen dem 20. und 22. Juli eine Laterne entwendet. Ebenfalls dort verschwand zwischen dem 18. und 22. Juli eine Bronzelaterne.

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Auf dem Friedhof in der Burgsinner Straße in Rieneck stahlen Unbekannte zwischen dem 19. und 23. Juli eine Bronzestatue.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden unter der Telefonnummer 09351/9741-0 zu melden.