Diebe stehlen Kupferkabel aus Solarpark – Polizei sucht Zeugen
KOLITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen mehrere Kupferkabel aus einem Solarpark am Koffenberg gestohlen. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, Zugang zu dem Solarpark an der Kreisstraße zwischen Brünnstadt und Herlheim. Dort entwendeten sie mehrere Kupferkabel.
Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Die Polizeiinspektion Gerolzhofen bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum oder auch davor beziehungsweise danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Solarparks beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09382/940-0 zu melden.
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