Diebe und Unfallflüchtige im Bereich der Polizei Schweinfurt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Aus einem unverschlossenen Pkw in der Kleiststraße entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mobiltelefon im Wert von mehreren hundert Euro. Der Pkw war dort am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, geparkt worden.

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitag, gegen 17:00 Uhr, einen E-Scooter in der Straße „Dachsgrube“. Der E-Scooter war vor der Sparkasse abgestellt worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.