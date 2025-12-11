Auto IU

Diebe und Unfallflüchtige im Bereich der Polizei Schweinfurt – Gibt es Zeugen?

11. Dezember 2025Letztes Update 11. Dezember 2025
Symbolbild von PublicDomainPictures auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Aus einem unverschlossenen Pkw in der Kleiststraße entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mobiltelefon im Wert von mehreren hundert Euro. Der Pkw war dort am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, geparkt worden.

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitag, gegen 17:00 Uhr, einen E-Scooter in der Straße „Dachsgrube“. Der E-Scooter war vor der Sparkasse abgestellt worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Dezember 2025Letztes Update 11. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)