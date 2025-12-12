Diebe und Unfallflüchtige im Bereich der Polizeiinspektion Bad Kissingen – Zeugen?

MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN. In einem Supermarkt in der Bahnhofstraße hat ein Unbekannter mehrere Dutzend Zigarettenpackungen entwendet. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, zwischen 11:30 Uhr und 11:40 Uhr.

NÜDLINGEN, LKR. BAD KISSINGEN. Am Donnerstag, gegen 07:07 Uhr, kam es zwischen Burghausen und Bad Bocklet zum Kontakt zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach dem Fahrer eines schwarzen VW-Passats mit beschädigtem linken Außenspiegel.

BAD KISSINGEN. Am Dienstag, zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde „Am Kurgarten“ eine Handtasche aus einem unverschlossenem Firmenwagen entwendet.

BAD KISSINGEN. Am Mittwoch, zwischen 16:45 Uhr und 16:55 Uhr, wurde in der Erhardstraße ein Geldbeutel aus einem unverschlossenem Pkw entwendet.

BAD KISSINGEN, OT HAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. In der Zeit von Montag bis Mittwoch hat ein Unbekannter ein Verkehrszeichen abgeschraubt und entwendet. Tatort ist die Parkanlage an der Oberen Saline.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.