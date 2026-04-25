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Diebstähle und Sachbeschädigungen im Raum Haßfurt: Polizei bittet um Hinweise

25. April 2026Letztes Update 25. April 2026
Diebstähle und Sachbeschädigungen im Raum Haßfurt: Polizei bittet um Hinweise
Bild von kp yamu Jayanath auf Pixabay
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HASSFURT / KNETZGAU, Landkreis Haßberge – Die Polizeiinspektion Haßfurt registrierte in den vergangenen Tagen mehrere Straftaten im Stadtgebiet sowie in Knetzgau und sucht nun nach Zeugen.

Im Einzelnen werden folgende Vorfälle gemeldet:

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Fahrraddiebstahl am Bahnhof Haßfurt

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Am Mittwoch wurde zwischen 06:20 Uhr und 19:15 Uhr ein silberfarbenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Eigentümer hatte das Rad am Treppengeländer zum Gleis 1 verschlossen abgestellt.

Mutwillige Beschädigung in Knetzgau

In der Siebenerstraße in Knetzgau wurde der Außenspiegel eines roten Renault Clio beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um eine vorsätzliche Tat. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 10:30 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr.

Sachbeschädigung am Rathaus Haßfurt

Ein Unbekannter beschädigte am Marktplatz die Tür des Rathauses. Die Tat ereignete sich im Laufe der vergangenen vier Wochen.

Teilediebstahl in der Rotkreuzstraße

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr die Tachobedieneinheit eines Pedelecs gestohlen. Das Fahrrad befand sich zum Tatzeitpunkt in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.

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