Diebstähle und Unfallflucht im Landkreis Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – In einem Supermarkt im Riedgraben ist am späten Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr eine Geldbörse samt Inhalt entwendet worden.
Der Geldbeutel wurde zuvor auf dem Kassentresen vergessen. Als die 77-jährige Seniorin das Fehlen bemerkte, war es bereits zu spät.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Bachstraße, wo in der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, ein geparkter Audi A4 angefahren und beschädigt wurde. Der Unfallschaden an der linken Frontseite wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.
Zudem wurde einer 63-jährigen Deutschen am Dienstag gegen 13:00 Uhr während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Volkershausener Straße in MASSBACH, Landkreis Bad Kissingen, die Geldbörse samt Inhalt entwendet.
Sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.
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