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Diebstähle und Zeugensuche nach Sturz im Stadtgebiet Schweinfurt

27. März 2026Letztes Update 27. März 2026
Diebstähle und Zeugensuche nach Sturz im Stadtgebiet Schweinfurt
Symbolfoto: prostooleh auf Freepik
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtet von mehreren Vorfällen im Stadtgebiet, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben. Neben zwei Diebstählen im Bereich des Hauptbahnhofs suchen die Beamten Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Sturzereignis an der Kreuzung Dittelbrunner Straße und Rhönstraße. Eine 62-jährige Fahrradfahrerin stürzte im Bereich des Fußgängerüberwegs und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen könnte ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem Geschehen beteiligt gewesen sein. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

Fahrraddiebstahl und Sachbeschädigung am Hauptbahnhof

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Zwei weitere Taten konzentrierten sich auf die Hauptbahnhofstraße:

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  • Entwendung eines Pedelecs: Zwischen Donnerstag, dem 19. März, und Freitag, dem 20. März, stahl ein Unbekannter ein Pedelec. Das Fahrrad war zuvor ordnungsgemäß an einem Fahrradständer am Hauptbahnhof abgesperrt worden.

  • Akku-Diebstahl und Vandalismus: An einem weiteren E-Bike wurde im Zeitraum zwischen dem 17. und 21. März der Akku entwendet. Zudem beschädigte der Täter das zurückgelassene Fahrrad mutwillig.

Zeugenaufruf:

Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder zum Unfallhergang in der Dittelbrunner Straße nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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