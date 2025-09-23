Diebstahl auf Baustelle – Elektrowerkzeuge als Diebesgut
HOFHEIM IN UNTERFRANKEN – Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter eine Baustelle in Hofheim in Unterfranken betreten und diverses Werkzeug entwendet. Der Täter flüchtete mit dem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro unerkannt. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Montag, 16:00 Uhr in der Rügheimer Straße. Der unbekannte Täter verschaffte sich unberechtigt Zugang zu dem Baustellengelände und entwendete diverse Elektrowerkzeuge.
Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Insbesondere wird gefragt, wer im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rügheimer Straße beobachtet oder verdächtige Geräusche wahrgenommen hat. Hinweise nimmt die Polizei Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!