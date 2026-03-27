Diebstahl auf Baustelle: Unbekannte entwenden hochwertige Maschinen
BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bislang unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Walter-Preh-Straße eingedrungen. Die Beute umfasst diverse Baumaschinen und Elektrowerkzeuge im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags.
Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich mutmaßlich mehrere Personen zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, gewaltlosen Zutritt zu dem Gelände. Die Polizei Bad Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit die Spurenlage aus.
Zeugenaufruf der Polizei
Um den Fall aufzuklären, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Walter-Preh-Straße auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden um Mithilfe gebeten. Besonders relevant sind Informationen zu:
-
Verdächtigen Fahrzeugen: Haben Sie Autos oder Transporter bemerkt, die nicht zum Baustellenbetrieb gehörten?
-
Auffälligen Personen: Konnten Sie Personen beobachten, die sich zu ungewöhnlicher Zeit auf oder am Gelände aufhielten?
-
Geräuschen: Haben Sie ungewöhnlichen Lärm wahrgenommen, der auf Verladearbeiten hindeuten könnte?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!