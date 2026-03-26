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Diebstahl auf Baustelle: Unbekannte entwenden hochwertige Maschinen

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Diebstahl auf Baustelle: Unbekannte entwenden hochwertige Maschinen
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BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bislang unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Walter-Preh-Straße eingedrungen. Die Beute umfasst diverse Baumaschinen und Elektrowerkzeuge im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich mutmaßlich mehrere Personen zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, gewaltlosen Zutritt zu dem Gelände. Die Polizei Bad Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit die Spurenlage aus.

Zeugenaufruf der Polizei

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Um den Fall aufzuklären, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Walter-Preh-Straße auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden um Mithilfe gebeten. Besonders relevant sind Informationen zu:

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  • Verdächtigen Fahrzeugen: Haben Sie Autos oder Transporter bemerkt, die nicht zum Baustellenbetrieb gehörten?

  • Auffälligen Personen: Konnten Sie Personen beobachten, die sich zu ungewöhnlicher Zeit auf oder am Gelände aufhielten?

  • Geräuschen: Haben Sie ungewöhnlichen Lärm wahrgenommen, der auf Verladearbeiten hindeuten könnte?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.

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