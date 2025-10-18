Auto IU
Diebstahl aus Autohaus – Schaden liegt bei circa 60.000 Euro – Kriminalpolizei sucht Zeugen
WÜRZBURG / LENGFELD – Unbekannte haben am Sonntagabend, zwischen 20:10 Uhr und 20:50 Uhr, vom Gelände eines Autohauses in der Nürnberger Straße einen Alfa Romeo Giulia im Wert von circa 60.000 Euro entwendet. Zudem stahlen die Täter das Kennzeichen „WÜ-YL2467“ von einem auf dem Gelände abgestellten Jeep.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Besonders dringend wird ein bislang unbekannter Mann als Zeuge gesucht, der zur Tatzeit mit einem hellen Hund auf dem Gelände spazieren gegangen ist.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!