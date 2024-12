Diebstahl aus Bäckereiverkaufswagen in der Neuen Gasse

SCHWEINFURT – Diebstahl aus Bäckereiverkaufswagen

Am Dienstmorgen, gegen 04:30 Uhr, wurde in der Neuen Gasse in Schweinfurt eine Handtasche aus einem Bäckereiverkaufswagen entwendet. Das Fahrzeug, das augenscheinlich unversperrt war, war etwa eine halbe Stunde lang an der Örtlichkeit geparkt.

Der Diebstahl verursachte einen Gesamtschaden von etwa 60,00 €. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Hinweise. Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.