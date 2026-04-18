Diebstahl aus der Sakristei: Polizei Haßfurt sucht Zeugen nach Entwendung der Kollekte
HASSFURT – Die Polizei Haßfurt ermittelt aktuell wegen eines dreisten Diebstahls aus der Pfarrkirche St. Kilian. In der Zeit zwischen Sonntagvormittag und Dienstagmorgen entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro aus der Sakristei.
Nach vorliegenden Informationen befand sich das Geld, das aus der letzten Kollekte stammte, in einer Geldtasche innerhalb der Sakristei. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Spanne von Sonntag, 10:30 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, eingrenzen. Besonders brisant: Am Sonntag fand in der Kirche die Erstkommunion statt. Die Ermittler prüfen derzeit, ob die Unruhe während der Feierlichkeiten genutzt wurde, um unbemerkt in die Räumlichkeiten einzudringen.
Ermittlungen im persönlichen Umfeld und Zeugenaufruf
Obwohl der Kreis der Personen, die berechtigten Zutritt zur Sakristei haben, durch die Kirchenverantwortlichen eingegrenzt werden konnte, schließt die Polizei auch Außenstehende als Täter nicht aus. Sachverständige der Polizei Haßfurt haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen nun auf Beobachtungen aus der Bevölkerung.
Besucher der Erstkommunion oder Passanten, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Sakristei oder der Kirche St. Kilian wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Kontakt für Zeugen:
Polizeiinspektion Haßfurt
Telefon: 09521 927-0
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