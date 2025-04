Diebstahl aus Möbelgeschäft: Täter entwenden Gartentisch

GEROLZHOFEN, OT RÜGSHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch und Donnerstag unbefugt Zutritt zum Gelände eines Möbelgeschäfts und entwendeten von dort einen Gartentisch. Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung dieser Diebstahls führen können.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 12:30 Uhr. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Außenbereich eines Möbelgeschäfts in der Spielsee Straße einen Gartentisch mit den beachtlichen Abmessungen von 215 cm Länge und 100 cm Breite. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter über einen Bauzaun auf das Gelände des Möbelgeschäfts gelangten. Nach der Tatausführung wurde der Zaun offenbar wieder ordnungsgemäß verschlossen, sodass keinerlei Beschädigungen am Zaun festgestellt werden konnten. Ein besonders auffälliges Detail ist, dass die ausgestellten Gartenstühle ordentlich zusammengestellt wurden, was darauf hindeutet, dass die Täter möglicherweise versucht haben, das Fehlen des Tisches zunächst zu kaschieren. Der Wert des entwendeten Gartentisches beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Ermittler setzen nun auf die Mithilfe der Bevölkerung, um den oder die Täter zu identifizieren und den Fall aufzuklären. Sie bitten um Beantwortung folgender Fragen:

Wer hat im Bereich am Spielsee verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer hat in der genannten Tatzeit verdächtige Geräusche wahrgenommen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die im Zusammenhang mit dieser Straftat stehen könnten?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 in Verbindung zu setzen. Jede Information, auch wenn sie noch so unbedeutend erscheint, könnte für die Ermittlungen von großer Bedeutung sein.