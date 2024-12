Diebstahl aus Pkw in der St.-Kilian-Straße – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT, ST.-KILIAN-STRAßE – Am vergangenen Samstag gegen 14 Uhr legte eine 34-jährige Schweinfurterin zwei Versandtaschen in den Fußraum ihres in der St.-Kilian-Straße geparkten 320er BMW.

Sie glaubte, den Pkw mit der Fernbedienung abgeschlossen zu haben und entfernte sich anschließend von dem Fahrzeug. Als sie gegen 16:25 Uhr zurückkehrte, um das Fahrzeug erneut zu nutzen, bemerkte sie, dass die Pakete verschwunden waren.

Es wird vermutet, dass ein unbekannter Täter die Gelegenheit genutzt hat, die nicht korrekt verschlossene Tür zu öffnen und die Postsendungen zu entwenden. Aufbruchspuren am Fahrzeug konnten keine festgestellt werden.

Der Inhalt der Versandtaschen bestand aus Bekleidung im Wert von 213 Euro, die eigentlich an die Versandfirma zurückgesendet werden sollten.

Bisher fehlt jede Spur des Täters. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in der St.-Kilian-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.