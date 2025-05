Diebstahl aus PKW – Schnelle Festnahme – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

EUERBACH UND NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Nachdem er am Samstagmorgen zwei Autos aufgebrochen hatte, nahmen Polizisten einen 32-jährigen Mann fest und konnten ihm zudem einen weiteren Pkw-Aufbruch aus den Vortagen nachweisen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Mann noch am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Gegen Mitternacht wurden der Polizei zwei Autoaufbrüche im Altfeldweg in Euerbach gemeldet. Im Zuge der Fahndung nahmen die Beamten einen 32-jährigen Algerier mit der mutmaßlichen Beute fest. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann wahrscheinlich auch für einen Pkw-Aufbruch in der Liebigstraße in Niederwerrn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verantwortlich ist.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 32-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der aufgrund des dringenden Tatverdachts mehrerer Eigentumsdelikte Haftbefehl erließ. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.