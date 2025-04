Diebstahl des Ortsschildes Aura und Sachbeschädigung

AURA I. SINNGRUND, LKR. MAIN-SPESSART – Zwischen Freitag und Samstag ist es in Aura zu zwei Fällen von Sachbeschädigung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Ortsausgang in Richtung Mittelsinn ein Ortsschild entwendet. Darüber hinaus wurde das Schild in Richtung Fellen mit schwarzer Farbe beschmiert.

Zeugenhinweise deuten auf einen schwarzen Audi hin, der zur Tatzeit im Ortsbereich beobachtet wurde. Ob das Fahrzeug in direktem Zusammenhang mit den Taten steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizeistation Gemünden bittet daher um Hinweise. Wer hat den schwarzen Audi gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 09351 97410 entgegengenommen.

Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen stellen keine Bagatelldelikte dar – die Polizei ermittelt mit Nachdruck.