Diebstahl durch Falschen Bediensteten – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmittag hat sich ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus als Mitarbeiter eines Energieversorgers vorgestellt und entwendete Bargeld aus einer Wohnung. Die Polizei Alzenau ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stellte sich der Täter gegen 14:30 Uhr einem Ehepaar in der Kirchstraße als Mitarbeiter eines Stromanbieters vor und erhielt so Zugang zur Wohnung. Durch geschickte Gesprächsführung brachte er das Paar dazu, Bargeld zu zählen. In diesem Moment nahm der Unbekannte das Geld an sich und flüchtete mit mehreren hundert Euro aus der Wohnung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 28 Jahre alt

Etwa 190 cm groß bei schlanker Statur

Trug eine Kappe, eine schwarze Brille und dunkle Kleidung

Die Polizei Alzenau bittet nun um Unterstützung aus der Bevölkerung und stellt folgende Fragen:

Wem sind am Samstag im Bereich Mömbris möglicherweise ähnliche Fälle von falschen Bediensteten aufgefallen?

Wer hat zur fraglichen Zeit oder auch davor oder danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kirchstraße bemerkt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falls beitragen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06023/944-0 von der Polizeiinspektion Alzenau entgegengenommen.