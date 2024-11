Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche am Jägersbrunnen – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT – Am Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, wurde in einem Geschäft am Jägersbrunnen eine 81-jährige Rentnerin Opfer eines Diebstahls.

Ein bislang unbekannter Täter sprach die Frau an und lenkte sie ab. Währenddessen entwendete er eine braune Ledertasche aus ihrem Rucksack. In der Tasche befand sich unter anderem ihre Geldbörse mit 500 Euro Bargeld.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht nach dem Täter, der wie folgt beschrieben wird: etwa 35 Jahre alt, von osteuropäischer Erscheinung, männlich, trug ein helles Sweatshirt mit einem „Tommy Hilfiger“-Schriftzug. Hinweise nimmt die Polizei unter der entsprechenden Telefonnummer entgegen.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.