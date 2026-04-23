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Diebstahl eines E-Bikes und Verkehrsunfallflucht in Bad Neustadt

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Diebstahl eines E-Bikes und Verkehrsunfallflucht in Bad Neustadt
Foto: Pixabay / planet_fox
Keiler Weißbier Hell

BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Im Zeitraum von Samstag, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, ist im Waldweg ein E-Bike der Marke Bulls entwendet worden.

Das in Schwarz und Grün gehaltene Fahrrad hat einen geschätzten Beutewert von circa 2.000 Euro.

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Ein weiterer Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Jobcenters in der Hedwig-Fichtel-Straße. Dort wurde zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr, eine Sitzbank von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

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Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.

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