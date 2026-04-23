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Diebstahl eines E-Bikes und Verkehrsunfallflucht in Bad Neustadt
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Im Zeitraum von Samstag, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, ist im Waldweg ein E-Bike der Marke Bulls entwendet worden.
Das in Schwarz und Grün gehaltene Fahrrad hat einen geschätzten Beutewert von circa 2.000 Euro.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Jobcenters in der Hedwig-Fichtel-Straße. Dort wurde zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr, eine Sitzbank von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
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Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.
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