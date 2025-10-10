Auto IU
Diebstahl in Drogeriemarkt – 21-Jähriger festgenommen und in Untersuchungshaft
WÜRZBURG / INNENSTADT – Die Würzburger Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 21-jährigen algerischen Staatsangehörigen als Ladendieb festgenommen, nachdem dieser zwei Parfums im Wert von etwa 200 Euro aus einem Drogeriemarkt am Dominikanerplatz entwendet hatte.
Der Mann entfernte die Diebstahlsicherungen an der Ware und wurde beim Verlassen des Geschäfts von einem Detektiv festgehalten. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ.
In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 21-Jährige nach der richterlichen Anordnung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei ermittelt weiter wegen des Diebstahls.
