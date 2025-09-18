Diebstahl in Drogeriemarkt – 30-Jähriger festgenommen und in Untersuchungshaft
MARKTHEIDENFELD – Am Montagnachmittag hat die Polizei Marktheidenfeld einen 30-jährigen Mann festgenommen, der kurz zuvor mehrere Pflegeartikel aus einem Drogeriemarkt entwendet hatte. Aufgrund einer weiteren Straftat ordnete ein Richter am Folgetag Untersuchungshaft gegen den Mann an.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der 30-Jährige am Montag um 15:55 Uhr Kosmetik und Pflegeartikel im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Drogeriemarkt in der Georg-Mayr-Straße. Als beim Verlassen des Geschäfts die Diebstahlsicherung auslöste, flüchtete der Mann, obwohl eine Mitarbeiterin ihn aufforderte stehen zu bleiben. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Dieb, was einer hinzugerufenen Polizeistreife die Festnahme in unmittelbarer Nähe des Tatortes ermöglichte.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann, dem eine weitere ähnlich gelagerte Tat zur Last gelegt wird, am Dienstagnachmittag einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
