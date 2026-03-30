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Diebstahl in Sand und Sachbeschädigung in Eltmann: Polizei bittet um Hinweise

30. März 2026Letztes Update 30. März 2026
Diebstahl in Sand und Sachbeschädigung in Eltmann: Polizei bittet um Hinweise
Bild von Bruno auf Pixabay
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SAND AM MAIN / ELTMANN – Die Polizeiinspektion Haßfurt berichtet aktuell von zwei Vorfällen im Landkreis, bei denen sowohl hochwertiges Werkzeug entwendet als auch ein Fahrzeug mutwillig beschädigt wurde. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können.

In Sand am Main nutzte ein unbekannter Mann am Dienstagmorgen ein kurzes Zeitfenster zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr aus, um sich unberechtigten Zugriff auf das Gelände einer Firma in der Straße „Obere Länge“ zu verschaffen. Dabei entwendete der Täter eine Kettensäge sowie einen Bohrhammer. Der entstandene Entwendungsschaden wird auf rund 700 Euro beziffert.

Vandalismus an Kraftfahrzeug in Eltmann

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Ein weiterer Fall von Kriminalität beschäftigt die Beamten in Eltmann. Dort wurde bereits in der Nacht von Sonntag, 22. März, auf Montag, 23. März, ein geparktes Fahrzeug Ziel von Vandalismus:

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  • Tatort: Bamberger Straße in Eltmann.

  • Tathergang: Ein Unbekannter beschädigte einen Ford Transit durch heftige Fußtritte gegen den Kotflügel.

  • Schadenshöhe: Der Sachschaden an dem Kleintransporter beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800 Euro.

Zeugenaufruf der Polizei Haßfurt

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die im Bereich der „Oberen Länge“ in Sand oder in der Bamberger Straße in Eltmann verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.

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