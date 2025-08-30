Diebstahl mit Waffen – Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest
WÜRZBURG – Bundespolizisten haben am Mittwochnachmittag einen tatverdächtigen Ladendieb im Würzburger Hauptbahnhof festgenommen. Der 59-jährige Mann hatte mehrere Artikel aus einem Drogeriemarkt gestohlen und führte ein großes Kampfmesser mit sich, obwohl er ein gerichtliches Waffenverbot hatte. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte.
Der Einsatz begann gegen 15:20 Uhr, nachdem eine aufmerksame Mitarbeiterin des Drogeriemarktes die Bundespolizei über den Diebstahl informierte. Die eintreffenden Beamten fanden den Tatverdächtigen auf dem Kassenband sitzend. Als sie ihn aufforderten aufzustehen, bemerkten sie ein großes Messer in seiner Gesäßtasche. Nach Androhung von Zwangsmitteln legte der Mann das Messer mit einer Klingenlänge von 29 cm nieder und wurde vorläufig festgenommen.
Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Mann bereits ein richterliches Verbot zum Führen von Waffen, insbesondere Messern, vorlag. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,6 Promille. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen sowie des Verstoßes gegen gerichtlich angeordnete Auflagen verantworten. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete eine Vorführung vor den Haftrichter an.
