Diebstahl und mehr im Bereich der Polizei Bad Neustadt – Gibt es Zeugen?

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Donnerstag wurde zwischen 08:15 Uhr und 16:30 Uhr das Hinterrad eines E-Bikes gestohlen. Das Fahrrad stand abgeschlossen in der Meininger Straße auf dem Kundenparkplatz des Media Markts.

BISCHOFSHEIM IN DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Zeit zwischen dem 6. und 7. Dezember wurden am Kirchplatz eine Absperrschranke beschädigt und zwei Bakenleuchten entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.