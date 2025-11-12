Auto IU
Diebstahl und Sachbeschädigung geklärt – Videoüberwachung gibt entscheidenden Hinweis zu den Tätern
WÜRZBURG / INNENSTADT – Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen im Bereich des Hauptbahnhofs konnte die Polizei schnell einen Diebstahl in einem Krankenhaus sowie eine Sachbeschädigung am jüdischen Kofferdenkmal aufklären. Die Tatverdächtigen erwarten nun Strafverfahren.
Aufklärung der Delikte:
- Diebstahl aus Krankenhaus (Juliuspromenade):
- Einer 20-jährigen syrischen Frau wurden zwischen Sonntag und Montag Bargeld und Bankkarten aus einem unversperrten Schrank in ihrem Krankenhauszimmer entwendet.
- Die 23-jährige deutsche Tatverdächtige wurde schnell identifiziert, da sie die gestohlenen Bankkarten zum Bezahlen in Geschäften am Hauptbahnhof Würzburg verwendete und dabei von den Videoanlagen aufgezeichnet wurde.
- Sachbeschädigung am Bahnhof (Kofferdenkmal):
- Eine Sachbeschädigung am jüdischen Kofferdenkmal vor dem Hauptbahnhof konnte ebenfalls durch die Videoüberwachung aufgeklärt werden.
- Zwei polizeibekannte, deutsche Tatverdächtige im Alter von 29 und 35 Jahren wurden auf den Aufnahmen erkannt, wie sie am vergangenen Donnerstag, gegen 22:00 Uhr, einen Koffer des Denkmals mutwillig beschädigten.
Die Polizei betonte, dass die Videoanlagen im Innenstadtbereich erneut einen wertvollen Bestandteil für die polizeiliche Arbeit darstellten, da Straftaten zeitnah aufgeklärt werden konnten. Die Tatverdächtigen müssen sich wegen der entsprechenden Delikte verantworten.
