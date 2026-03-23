Diebstahl und Sachbeschädigung im Bereich Gerolzhofen
GEROLZHOFEN UND DONNERSDORF IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Gerolzhofen sucht nach einer etwa 50-jährigen Frau, die am Donnerstagnachmittag im Schleifweg mehrere Gegenstände entwendet hat. Zudem wurde in Pusselsheim ein Stromverteilerkasten angefahren und beschädigt.
Gegen 14:00 Uhr verlud die Tatverdächtige in Gerolzhofen mehrere Transportboxen, Schreibutensilien, einen Kindersitz sowie ein Kinderwagengestell in ihren schwarzen Opel Astra G und fuhr davon. Die Gegenstände waren kurz zuvor vor dem Anwesen der Eigentümerin abgestellt worden. Die gesuchte Frau hat braune Haare, die zum Tatzeitpunkt zu einem Pferdeschwanz gebunden waren, und nutzt ein Fahrzeug mit Kitzinger Kennzeichen (KT).
In Pusselsheim kam es an der Röthe zu einer Sachbeschädigung an einem Stromverteilerkasten, der durch ein Fahrzeug angefahren wurde. Der genaue Unfallzeitpunkt ist derzeit noch unklar.
Hinweise zu der flüchtigen Frau oder zum Verursacher des Schadens in Pusselsheim nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter folgender Telefonnummer entgegen:
09382/940-0
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