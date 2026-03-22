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Diebstahl und Sachbeschädigung im Landkreis Bad Kissingen

22. März 2026Letztes Update 22. März 2026
Diebstahl und Sachbeschädigung im Landkreis Bad Kissingen
Bild von Peter Dargatz auf Pixabay
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BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen sucht nach Zeugen zu zwei Vorfällen in Bad Kissingen und Münnerstadt. In einem Fall wurde ein gesichertes Elektrokleinstfahrzeug entwendet, im anderen ein geparkter Pkw mutwillig beschädigt.

In der Bahnhofstraße in Bad Kissingen kam es am Freitag zwischen 17:15 Uhr und 23:55 Uhr zum Diebstahl eines E-Scooters der Marke Segway. Das Fahrzeug war im Bereich der Bushaltestellen an einem Zaun angeschlossen. Trotz der Sicherung gelang es einem unbekannten Täter, den Roller zu entwenden.

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Bereits am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Münnerstadt eine Sachbeschädigung. Im Talweg wurde zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr ein schwarzer VW Passat von einem Unbekannten mutwillig verkratzt.

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Hinweise zu den Tätern oder Beobachtungen an den jeweiligen Tatorten nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter folgender Telefonnummer entgegen: 0971/7149-0

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