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Diebstahl und Sachbeschädigung in Schweinfurt

4. Juli 2026Letztes Update 4. Juli 2026
Diebstahl und Sachbeschädigung in Schweinfurt
Bild von kp yamu Jayanath auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Schweinfurt sind mehrere Straftaten angezeigt worden. Die Ermittler bitten in allen Fällen um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 13.15 Uhr wurde an der Auenschule in der Friedenstraße ein schwarzer Tretroller gestohlen. Das Fahrzeug war im Bereich der Fahrradständer mit einem Schloss gesichert abgestellt worden.

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UECHTELHAUSEN – LKR. SCHWEINFURT. Zwischen dem 24. und 29. Juni entwendete ein Unbekannter aus einem Garten im Leitungsweg einen Vibrationsstampfer.

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SCHWEINFURT – Bereits am Dienstag zwischen 13.20 Uhr und 14.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Nikolaus-Hofmann-Straße den Außenspiegel eines schwarzen BMW und entfernte sich anschließend.

Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.


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