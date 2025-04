Diebstahl vereitelt – Polizei ergreift Flüchtigen

KOLITZHEIM, OT UNTERSPIESHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwoch hat ein junger Mann versucht, eine Frau zu bestehlen. Die Dame setzte sich erfolgreich zur Wehr und schlug den Dieb in die Flucht. Polizeibeamte nahmen die Verfolgung auf und stellten den Flüchtigen. Der Mann hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr, kam es im Lachenbrunnweg zu einem versuchten Diebstahl. Die Geschädigte setzte sich kurz zuvor in ihr Auto, was auf dem Kundenparkplatz des dortigen Supermarktes geparkt war. Ein junger Mann kam hinzu und griff nach dem Geldbeutel in der Mittelkonsole. Die 78-jährige Dame ließ sich ihr Portemonnaie nicht abnehmen und vertrieb den Dieb. Ein couragierter Augenzeuge nahm die Verfolgung auf und eilte dem Mann hinterher.

Polizisten aus Gerolzhofen wurden alarmiert und kamen schnell hinzu. Die Beamten verfolgten und stellten den Flüchtigen in einem angrenzenden Waldstück. Der Mann hat sich jetzt für seine Handlungen in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Diebstahl zu verantworten.