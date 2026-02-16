Auto IU
Diebstahl von 132 Reifen: Kriminalpolizei ermittelt nach Beutezug an Autobahnrastplatz
RÜDENHAUSEN, LKR. KITZINGEN – Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen insgesamt 132 Reifen von der Ladefläche eines Sattelzugs entwendet, der am Autobahnrastplatz in der Marktstraße abgestellt war. Aufgrund der Menge und des Gewichts der Beute, deren Wert auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird, geht die Polizei von einer professionell geplanten Tat aus.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 23:30 Uhr, bis Freitag, 10:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wenn du sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Rastplatzes geben kannst, melde dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Polizei.
